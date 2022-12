Barcelona vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 31 de diciembre en la jornada 15 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Barcelona vuelve a la actividad con la misión de llevarse un triunfo que los consolide en la cima, saben que deben regresar con todo, pero tendrán una dura prueba al recibir al Espanyol en el Derby Catalán en la cancha del Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Espanyol

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 2:00 pm de España. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Espanyol en VIVO

El cuadro del Barcelona estaba cumpliendo con una buena temporada marcando el ritmo de la competencia al sumar 12 victorias, un empate y una derrota en las 14 jornadas que disputaron previo al Mundial 2022.

El Barca tuvo actividad por última vez el pasado 8 de noviembre en la jornada 14 cuando visitaron al Osasuna logrando vencerlos 1-2 con goles de Pedri y Rapinha, pero sufriendo las expulsiones de Lewandowski y Piqué.

Por su parte, el Espanyol ha tenido un torneo complicado peleando por no caer en zona de descenso. Ellos cosechan 2 triunfos, 6 empates y 6 descalabros.

Los Periquitos volvieron a la actividad el pasado 20 de diciembre en la segunda ronda de la Copa del Rey donde vencieron al Atlético Paso con solitaria anotación de Nico Melamed.

Tanto el Barcelona como el Espanyol saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos al Barca como líder con 37 puntos, mientras que los Periquitos están en el lugar 16 con 12 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Espanyol.

