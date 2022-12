Wolves vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 31 de diciembre en la jornada 18 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita salir de la zona de descenso, pero recibirán a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Manchester United

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Bolivia y Venezuela. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Wolves vs Manchester United en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos en zona de descenso, pero quieren demostrar que están de vuelta listos para salir de esas posiciones. Después de 16 fechas suman apenas 3 victorias, 4 empates y han caído en 9 ocasiones, por lo que en casa no hay margen de error.

Los Lobos vienen motivados tras su grandísimo triunfo del pasado lunes cuando remontaron al Everton para vencerlos 1-2 con goles de Rayan Ait-Nouri al 90+5.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una temporada irregular intentando volver a la pelea por los primeros puestos, pero saben que la competencia está muy cerrada. Ellos cosechan 9 triunfos, 2 empates y 4 partidos perdidos.

Los Red Devils vienen de una contundente victoria el pasado martes cuando golearon 3-0 al Nottingham Forest con goles de Marcus Rashford, Anthony Martial y Frederico Rodrigues.

Tanto los Wolves como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes llegan con la urgencia de ganar, aunque en circunstancias distintas; en la tabla general encontramos a los Lobos, de Raúl Jiménez, en la posición 18 con 13 puntos, mientras los Red Devils son quintos con 29 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Manchester United.

Wolves vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2022-23

Last modified: diciembre 30, 2022

