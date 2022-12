Manchester City vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 31 de diciembre siguiendo con la jornada 18 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque seguir sumando victorias que les permita mantenerse en carrera por la cima, pero recibirán a un Everton que intentará dar la campanada en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Everton

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Everton en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una buena campaña luchando por la cima, pero ya vieron que la competencia está muy cerrada y que cualquier error podría costarles caro. Después de 15 jornadas suman 11 victorias, 2 empates y han caído en un par de ocasiones.

Los Citizens vienen de una buena victoria en la jornada pasada, el miércoles, cuando visitaron al Leeds logrando superarlos 1-3 con doblete de Erling Haaland y uno más de Rodrigo.

Por su parte, el Everton ha tenido un torneo difícil que los tiene metidos en problemas de descenso, dado que en 16 duelos apenas suman 3 triunfos, 5 empates y han perdido en 8 juegos.

The Toffees viene de un durísimo descalabro el pasado lunes cuando recibieron a los Wolves en un choque donde se fueron al frente apenas a los 7 minutos con gol de Yerry Mina, sin embargo los remontaron con gol de último minuto para caer 2-1.

Tanto el Manchester City como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respetivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Citizens son sublíderes con 35 puntos, mientras The Toffees marcha en el puesto 17 con 14 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Everton.

