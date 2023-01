Nottingham Forest vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Cerramos la actividad de la jornada 18 de la Premier League 2022-2023 este domingo 1 de enero con un gran duelo donde el Nottingham Forest buscará dar la sorpresa para arrancar el año bien, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá obligado a imponer su calidad en su visita al City Ground.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Chelsea

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Nottingham Forest vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Nottingham Forest ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la parte baja de la tabla, dentro de la zona de descenso, por lo que les urge hacerse fuertes en casa. Después de 16 fechas suman 3 victorias, 4 empates y han caído derrotados en 9 duelos.

The Tricky Trees viene de un duro descalabro el pasado martes cuando visitaron al Manchester United siendo aplastados 3-0.

Por su parte, el Chelsea ha tenido una temporada decepcionante peleando en media cancha intentando recomponer el camino, por lo que no tienen margen de error. Después de 15 jornadas suman 7 victorias, 3 empates y han perdido en 5 choques.

Los Blues vienen de una buena victoria el pasado martes doblegando 2-0 al Bournemouth superándolos 2-0 con goles de Kai Havertz y Mason Mount.

Tanto el Nottingham Forest como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a The Tricky Trees en la penúltima posición con 13 puntos, mientras los Blues son octavos con 24 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham Forest vs Chelsea.

Nottingham Forest vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2022-23

Last modified: diciembre 31, 2022

Etiquetas: Chelsea