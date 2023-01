Brentford vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de la jornada 19 de la Premier League 2022-2023 y última de la primera vuelta este lunes 2 de enero, cuando el Brentford busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a un Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Gtech Community.

Hora y Canal Brentford vs Liverpool

Sede: Brentford Community Stadium, Brentford, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Brentford vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Brentford ha tenido una buena campaña peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 17 duelos suman 5 victorias, 8 empates y han caído derrotados en 4 choques.

Las Abejas vienen de un gran triunfo el pasado viernes cuando visitaron al West Ham logrando superarlos 0-2 con goles de Ivan Toney y Josh Dasilva.

Por su parte, el Liverpool ha tenido una temporada irregular que los ha rezagado de la pelea por el título, por lo que no hay margen de error. Ellos suman 8 victorias, 4 empates y 4 descalabros.

Los Reds vienen de una sufrida victoria el pasado viernes cuando remontaron al Leicester para vencerlos 2-1 gracias a un par de autogoles.

Tanto el Brentford como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar el año con el pie derecho y demostrar como vendrá la segunda vuelta; en la tabla general encontramos a las Abejas en la décima posición con 23 puntos, mientras los Reds son sextos con 28 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brentford vs Liverpool.

