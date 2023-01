Presentación Cristiano Ronaldo EN VIVO con Al-Nassr Hora, Canal, Dónde ver ¿Cuándo es su debut?

Noticias

Al-Nassr logró uno de los fichajes de fichajes impactantes del siglo cuando lograron convencer a Cristiano Ronaldo de que abandonara Europa a favor de una estancia en Arabia Saudita.

Ronaldo, cuya salida del Manchester United fue abrupta y poco amigable, será lucrativamente recompensado por su decisión de viajar a Medio Oriente, con informes que sugieren que ganará 346 millones de libras esterlinas (417 millones de dólares) en el transcurso de el contrato de dos años.

Al-Nassr pronto dará a conocer su sensacional nuevo fichaje al mundo, y la llegada del cinco veces ganador del Balón de Oro al club seguramente despertará mucho interés. Entonces, ¿cuándo se dará a conocer oficialmente a Ronaldo y dónde puedes verlo en vivo? FulBox te trae todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo se presentará oficialmente Cristiano Ronaldo en Al-Nassr?

Qué: Presentación oficial de Cristiano Ronaldo Al-Nassr

Cuándo: martes 3 de enero de 2023

Hora: 8 a.m. PT / 11 a.m. ET en Estados Unidos. 10 a.m. en México y Centroamérica. 11 a.m. en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

¿Dónde ver?: Streaming oficial del Al-Nassr

Presentación Cristiano Ronaldo EN VIVO

Ronaldo será presentado oficialmente como jugador de Al-Nassr el 3 de enero de 2023.

Cómo ver y transmitir en vivo la presentación de Al Nassr de Cristiano Ronaldo

SSC (Saudi Sports Company) transmitirá y transmitirá la presentación oficial de Ronaldo en vivo en sus canales.

كريستيانو رونالدو –

أهلا بالجميع أراكم قريبًا 🤩



📺 شاهد غدًا الثلاثاء حفل تقديم اللاعب كريستيانو رونالدو عبر قنوات SSC في تمام الساعة 7:00 م pic.twitter.com/RPely1Ngk9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 2, 2023

El día antes de la presentación, la red compartió un video teaser de Ronaldo en un avión camino a Riyadh, con la estrella de Portugal diciendo a los espectadores: «Hola chicos, nos vemos pronto».

¿Dónde se lleva a cabo la presentación oficial de Cristiano Ronaldo?

Ronaldo será presentado formalmente a los seguidores de su nuevo club en Mrsool Park, donde se espera que asistan decenas de miles de aficionados.

Situado en la capital saudí, Riyadh, el parque Mrsool (que también se conoce como el Estadio de la Universidad King Saud) es el hogar de Al-Nassr y tiene una capacidad para 25.000 personas.

La exestrella del Manchester United y del Real Madrid se someterá a un reconocimiento médico en el club para asegurarse de que está lo suficientemente en forma y saludable para competir en la Saudi Pro League antes de ser presentado ante el mundo.

¿Qué número de camiseta llevará Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr?

No será una sorpresa saber que Ronaldo usará la camiseta número 7 en Al-Nassr.

El número se ha convertido en sinónimo de la leyenda de Portugal, que lo ha llevado en el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y a nivel internacional. También es la base de su marca comercial, CR7.

¿Quién asistirá a la inauguración de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo?

Se espera que Ronaldo sea presentado a los fanáticos de Al-Nassr y al mundo por el presidente del club, Musalli Al-Muammar, y también asistirán funcionarios del club de todo tipo.

Es probable que el entrenador en jefe de Al-Nassr, Rudi García, esté presente, al igual que la pareja a largo plazo de Ronaldo, Georgina Rodríguez, junto con sus hijos.

Presentación Cristiano Ronaldo EN VIVO con Al-Nassr Hora, Canal, Dónde ver ¿Cuándo es su debut?

Last modified: enero 3, 2023

Etiquetas: Al Nassr