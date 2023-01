Brighton vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 14 de enero siguiendo con la jornada 20 de la Premier League 2022-2023, cuando el Brighton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta a la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Liverpool que llega con la urgencia de ganar en la cancha del Falmer.

Hora y Canal Brighton vs Liverpool

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Falmer, Reino Unido

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Brighton vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Brighton ha tenido una buena campaña en términos generales y una muestra fue la gran victoria de la jornada pasada goleando 1-4 al Everton, eso los dejó con 8 victorias, 3 empates y 6 descalabros.

Las Gaviotas tuvieron actividad por última vez el pasado sábado en la tercera ronda de la FA Cup donde aplastaron 1-5 al Middlesbrough con doblete de Alexis Mac Allister y goles de Pascal Grob, Adam Lallana y Deniz Undav.

Por su parte, el Liverpool ha sido una de las grandes decepciones en la actual temporada y una muestra fue la derrota de la jornada pasada cayendo 3-1 en su visita al Brentford, eso los dejó con 8 triunfos, 4 empates y 5 partidos perdidos.

Los Reds también tuvieron acción por última vez la semana pasada en la FA Cup, pero ellos no pudieron pasar del empate en casa 2-2 ante los Wolves, por lo que tendrán que disputar un Replay.

Tanto el Brighton como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos se encuentran en media tabla luchando por meterse a la pelea por competencias europeas; en la tabla general encontramos a las Gaviotas en la octava posición con 27 puntos, mientras que los Reds son séptimos con 28 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Liverpool.

