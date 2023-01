Wolves vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 14 de enero en la jornada 20 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para intentar sumar un triunfo que les de un respiro tras el difícil momento que viven, pero recibirán a un West Ham que también llega con la urgencia de ganar en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs West Ham

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Wolves vs West Ham en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña sumamente complicada que los tiene peleando dentro de la zona de descenso. En la jornada pasada visitaron al Aston Villa igualando 1-1 para colocarse con 3 victorias, 5 empates y han caído derrotados en 10 choques.

Los Lobos tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga donde quedaron eliminados en cuartos de final tras perder en penales ante el Nottingham Forest, a pesar del gol de Raúl Jiménez.

Por su parte, el West Ham tampoco ha tenido una buena temporada intentando no caer en zona de descenso. En la jornada pasada igualaron 2-2 ante el Leeds para colocarse con 4 triunfos, 3 empates y 11 partidos perdidos.

Los Hammers tuvieron actividad por última vez el pasado sábado en la tercera ronda de la FA Cup donde lograron vencer al Brentford con solitaria anotación de Said Benrahma.

Tanto los Wolves como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por la salvación; en la tabla general encontramos a los Lobos en el penúltimo lugar con 14 puntos, mientras los Hammers ocupan el lugar 17 con 15 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs West Ham.

