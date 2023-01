Osasuna vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido tendremos este sábado 14 de enero en la jornada 17 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Osasuna busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y mantenerse lejos de la zona baja, pero recibirá a un Mallorca que saldrá decidido a sumar en El Sadar.

Hora y Canal Osasuna vs Mallorca

Sede: Estadio El Sadar, Pamplona, Navarra, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Osasuna vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Osasuna ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zoan de descenso que es su principal objetivo. Después de 16 duelos suman 7 victorias, 3 empates y han caído en 6 ocasiones.

Los Vascos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Athletic Bilbao igualando 0-0.

Por su parte, el Mallorca también ha tenido una gran campaña de la mano de Javier Aguirre manteniéndose lejos de la zona baja, pero saben que no pueden aflojar. Ellos suman 6 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Los Piratas vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada doblegando al Valladolid con solitaria anotación de Abdón Prats al 90+4.

Tanto el Osasuna como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la salvación que es el principal objetivo de ambas escuadras; en la tabla general encontramos a los Rojillos en la octava posición con 24 puntos, mientras que los Piratas son décimos con 22 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Osasuna vs Mallorca.

Osasuna vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2022-23

Last modified: enero 13, 2023

Etiquetas: Javier Aguirre