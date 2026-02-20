Osasuna vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El CA Osasuna recibe al Real Madrid CF este sábado por la noche en un duelo clave de LaLiga.

El conjunto blanco lidera el campeonato con 60 puntos, dos más que el Barcelona, y buscará su novena victoria consecutiva en el torneo. Osasuna, por su parte, es décimo con 30 unidades y todavía sueña con acercarse a los puestos europeos.

🔴 Osasuna quiere dar la sorpresa

El equipo dirigido por Alessio Lisci atraviesa un gran momento: tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de liga. En casa ha sido competitivo, sumando 21 puntos en 11 encuentros.

Aunque cayó 1-0 en el Bernabéu en la primera vuelta y no vence al Real Madrid desde 2011, la temporada pasada logró un empate 1-1 en este mismo cruce, lo que alimenta la ilusión de competirle al líder.

⚪ Real Madrid, imparable pero con desgaste europeo

El equipo de Álvaro Arbeloa llega en racha perfecta en liga, con ocho triunfos consecutivos que le permitieron tomar la cima. Además, presume la mejor defensa del campeonato, con solo 19 goles recibidos en 24 jornadas.

En ataque, Kylian Mbappé ha sido determinante, acumulando 23 goles en LaLiga y 38 en todas las competiciones.

Sin embargo, el Madrid viene de jugar Champions League ante el SL Benfica, donde ganó 1-0 en la ida de los playoffs en Portugal. El desgaste podría ser un factor, aunque el margen de error en la recta final del campeonato es mínimo.

📊 Pronóstico

Osasuna atraviesa un buen momento y en casa suele competir con intensidad, pero el Real Madrid llega con una dinámica ganadora y mayor jerarquía.

Pronóstico: Osasuna 1-2 Real Madrid. Partido exigente para los blancos, pero con tres puntos más para mantenerse en la cima.

Last modified: febrero 20, 2026