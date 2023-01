Almería vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido tendremos este domingo 15 de enero siguiendo con la fecha 17 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Almería busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita alejarse de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que saldrá urgido de ganar en su visita al Power Horse.

Hora y Canal Almería vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Almería vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Almería ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, pero fuera de la zona de descenso que es su prinicipal objetivo. Después de 16 fechas suman 5 victorias, 2 empates y han caído derrotados en 9 ocasiones.

Los Indálicos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron a la Real Sociedad siendo superados 0-2.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una temporada decepcionante y les urge ir apretando el paso si no quieren alejarse de la zona de Champions League. Ellos suman 8 triunfos, 3 empates y 5 partidos perdidos.

Los Colchoneros vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Barcelona siendo superados 0-1.

Tanto el Almería como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la lucha por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Indálicos en la catorceava posición con 17 puntos, mientras que los Colchoneros son sextos con 27 unidades en la Liga Española. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Almería vs Atlético de Madrid.

