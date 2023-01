Lecce vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2022-23

Serie A

Se abren las emociones de la jornada 20 de la Serie A 2022-2023 con un duelo de «vida o muerte» en la lucha por la salvación en Italia, cuando el Lecce busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga lejos de la zona baja, pero recibirán a un Salernitana que saldrá urgido de ganar en su visita al Via del Mare.

Hora y Canal Lecce vs Salernitana

Sede: Estadio Via del Mare, Lecce, Apulia, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Lecce vs Salernitana en VIVO

El cuadro del Lecce ha tenido una buena temporada en términos generales tomando en cuenta que su único objetivo es salvarse del descenso y hasta ahora lo está consiguiendo, pero saben que no hay margen de error. En 19 fechas suman 4 victorias, 8 empates y han caído en 7 ocasiones.

Los Giallorossi vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Hellas Verona siendo superados 2-0 en otro duelo vital para sus aspiraciones de salvación.

Por su parte, el Salernitana también está cumpliendo con su objetivo de salvarse, pero es un hecho que están pasando por un momento difícil. Ellos cosechan 4 victorias, 6 empates y 9 descalabros.

El equipo de Guillermo Ochoa viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Napoli siendo superados 0-2, con lo que todavía no conocen la victoria en este nuevo año y no ganan un juego oficial desde el 22 de octubre pasado.

Tanto el Lecce como el Salernitana saben de la importancia de este partido dado que es vital el arrancar esta segunda vuelta con las tres unidades en la lucha por la salvación; en la tabla general encontramos a Giallorossi en la posición 14 con 20 puntos, mientras que el Granata está en el lugar 16 con 18 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lecce vs Salernitana.

