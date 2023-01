[Vídeo] Sergio Agüero le responde las críticas a Zlatan Ibrahimovic

Mundial 2022

El nombre de Zlatan Ibrahimovic ha sonado nuevamente en estos últimos días por unas declaraciones sobre el título de Argentina en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. El delantero sueco aseguró estar contento por Leo Messi, pero no por el resto de sus compañeros y además añadió que no la volverán a ganar.

«Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar», empezó diciendo el delantero. Por otro lado, lamentó lo que tuvo que vivir Kylian Mbappé «porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro», aseguró.

Sin embargo también dijo que «no estaba preocupado por Mbappé», sino que está «por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar», sentenció. «Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer porque no se gana así», cerró.

Ante esto, Sergio ‘El Kun’ Aguero, habló en su canal de Twitch y le mandó un mensaje: «Vos jugando también te portabas mal creo yo. Como decimos en Argentina: ‘no escupas para arriba si después te va a caer’. En la cancha tenés comportamientos malos. Sos el menos indicado».

