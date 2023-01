Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Bundesliga 2022-23

Bundesliga

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 28 de enero en la jornada 18 de la Bundesliga 2022-2023, cuando el Bayern Múnich busque volver a la senda del triunfo y con ello consolidarse en la cima de la tabla, pero recibirá a un Eintracht Frankfurt que saldrá decidido a sumar en su visita al Allianz Arena.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México.

Streaming: Star+ en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt en VIVO

El cuadro del Bayern Múnich está marcando el ritmo de la competencia en Alemania donde es líder en solitario, pero vienen con par de empates consecutivos, eso los dejó con 10 victorias, 6 empates y un solo descalabro en 17 fechas.

Los Bávaros vienen de una milagrosa igualada a media semana cuando recibieron al Colonia en un duelo que parecía perderían, hasta que al 90 Joshua Kimmich firmó el 1-1 final.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt está teniendo un gran torneo luchando con todo por la cima de la tabla. Ellos suman 9 triunfos, 4 empates y 4 partidos perdidos en 17 fechas.

Las Águilas vienen de un emocionante empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Friburgo en un duelo donde Randal Kolo los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Tanto el Bayern Múnich como el Eintracht Frankfurt saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello dar un golpe de autoridad en la pelea por la cima ahora que iniciamos la segunda vuelta del campeonato; en la tabla general encontramos a los Bávaros como líderes con 36 puntos, mientras que las Águilas marchan cuartos con 31 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt.

Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Bundesliga 2022-23

Last modified: enero 27, 2023

Etiquetas: Bayern Múnich