Newcastle vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa de la Liga 2022-23

Premier League 2022-2023

Se juega el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2022-2023 en Inglaterra, este martes 31 de enero con un buen duelo donde el Newcastle buscará liquidar la obra y meterse a la gran final, pero recibirá a un Southampton que saldrá a «matar o morir» por la remontada en el St Jame’s Park.

Hora y Canal Newcastle vs Southampton

Sede: St Jame’s Park, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Bolivia y Venezuela. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Newcastle vs Southampton en VIVO

El cuadro del Newcastle ha sido una de las revelaciones esta temporada en la Premier League donde marchan terceros, además están a punto de meterse a la final de la Copa, pero saben que no pueden aflojar, llegan descansados tras no tener actividad este fin de semana.

Por su parte, el Southampton ha tenido una temporada terrible en la Premier donde es último, pero en las Copas le ha ido bien y una muestra fue su triunfo del pasado sábado 2-1 sobre el Blackpool con doblete de Romain Perraud, para avanzar a la quinta ronda de la FA Cup.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado martes en St Mary’s Stadium. En aquel choque ambos buscaban, tenían sus oportunidades, pero al 73 Joelinton puso al frente a las Urracas, tras eso The Saints presionó por el empate, pero todo terminó al 86 cuando Duje Caleta-Car se fue expulsado, así concluyó el duelo.

Tanto el Newcastle como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren meterse a la gran final de la competencia, no hay margen de error, uno avanzará y el otro quedará fuera. Las Urracas son amplios favoritos al estar en casa y tener la ventaja, pero The Saints saldrá con todo por la remontada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Southampton.

Last modified: enero 31, 2023

Etiquetas: Copa de la Liga