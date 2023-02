México vs El Salvador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Premundial Sub-17 CONCACAF 2023

Mundial Sub-17

Gran partido nos espera este martes 21 de febrero abriendo la actividad de los cuartos de final del Premundial Sub-17 CONCACAF 2023, cuando México busque imponer su jerarquía y calidad para llevarse la victoria y el ansiado boleto mundialista, pero recibirán a El Salvador que intentará dar la gran campanada en la cancha del Doroteo Guamuch.

Hora y Canal México vs El Salvador

Sede: Estadio Doroteo Guamuch, Guatemala

Hora: 4:00 pm de México, El Salvador y Centroamérica. 5:00 pm de Panamá. 2:00 pm PT / 5:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México.

Streaming: Vix+ en Estados Unidos. Star+ en México y Centroamérica.

México vs El Salvador en VIVO

La selección de México ha cumplido hasta ahora perfilando su boleto al Mundial, sin embargo saben que no hay margen de error, este martes deben llevarse la victoria si quieren estar en el Mundial.

Los Tricolores vienen de un aplastante triunfo el pasado sábado cuando se midieron a Nicaragua logrando vencerlos 6-0 con doblete de Stephano Carrillo y anotaciones de Fidel Barajas, Kevin García, Gael Álvarez y José Urías.

Por su parte, El Salvador también ha hecho un buen papel llegando a esta instancia donde está a un solo paso del Mundial, sin embargo saben que tendrán que hacer su mejor partido para dar la campanada.

La Selecta viene de una grandísima victoria el pasado domingo al superar, en tiempos extra, 3-2 a Trinidad y Tobago con goles de Bryan Vásquez, Wálter Menjivar y Michael Ventura.

Tanto México como El Salvador saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con lo mejor que tienen por la victoria y la clasificación a las semifinales, no hay margen de error, el vencedor estará en el Mundial y el perdedor quedará eliminado. Los Tricolores son favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs El Salvador.

México vs El Salvador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Premundial Sub-17 CONCACAF 2023

