Panamá vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Mundial Femenil 2023

Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 22 de febrero en la final del repechaje rumbo al Mundial Femenil 2023, cuando Panamá busque demostrar que está lista para hacer historia, pero tendrá que hacer un duelo perfecto ante Paraguay que también saldrá decidida a llevarse el boleto en la cancha del Waikato.

Hora y Canal Panamá vs Paraguay

Sede: Estadio Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda

Hora: 8:00 pm de Panamá y 10:00 pm de Paraguay. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: RPC TV en Panamá. NBC Sports en Estados Unidos.

Streaming: FIFA+

Panamá vs Paraguay en VIVO

La selección de Panamá está muy motivada para disputar este duelo donde se definirá el ansiado boleto al Mundial, no hay margen de error, saben que tendrán que hacerlo perfecto para conseguir el objetivo.

Las Canaleras lograron su boleto a esta final el pasado domingo cuando vencieron 2-0 a Papúa Nueva Guinea con goles de Marta Cox y Riley Tanner.

Por su parte, Paraguay también llega a este duelo muy motivada en lo que sería su primer Mundial femenil en su historia, pero saben que todavía no es momento de festejar, necesitan superar el duelo de este miércoles.

Las Albirrojas dieron la sorpresa en las semifinales de este repechaje el pasado sábado cuando se midieron a Taiwan en un duelo que perdían 2-0, hasta que en los últimos 10 minutos aparecieron Dulce Quintana y Lice Chamorro para poner el 2-2 con el que terminaron yéndose a penales para ganar 4-2.

Tanto Panamá como Paraguay saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones se juegan el todo por el todo, saben que no hay margen de error, la ganadora estará en el Mundial, mientras que la perdedora quedará eliminada, realmente no hay una clara favorita. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Paraguay.

Last modified: febrero 21, 2023

