PSV vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Europa League

Partido que parecería de trámite tendremos este jueves 23 de febrero abriendo la actividad de las vueltas de la fase preliminar en la Europa League 2022-2023, donde el PSV buscará la proeza aprovechando su condición de local, pero tendrá que recibir a un Sevilla que saldrá a liquidar la obra en el Philips Stadion.

Hora y Canal PSV vs Sevilla

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: Vix en EUA. Star+ en Latinoamérica.

PSV vs Sevilla en VIVO

El cuadro del PSV ha tenido una buena temporada en la Eredivisie donde se mantiene en la cuarta posición, pero llegan de un amargo empate el pasado domingo cuando visitaron al Utrecht en un duelo que ganaban 1-2 con goles de Johan Bakayoko y Luuk de Jong, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Por su parte, el Sevilla ha tenido un desempeño complicado en LaLiga, aunque ha venido mejorando en las últimas semanas. El pasado domingo visitaron al Rayo Vallecano en un duelo que ganaban con gol de Suso, aunque terminaron igualando 1-1.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el Sánchez-Pizjuán. En aquel duelo los Nervionenses prácticamente sellaron la clasificación al llevarse el triunfo 3-0 con goles de Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampo y Nemanja Gudelj.

Tanto el PSV como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y meterse a los octavos de final, sin embargo solamente uno lo conseguirá y los Nervionenses son amplios favoritos para lograrlo, sería una sorpresa si los Granjeros, de Erick Gutíerrez, firman la remontada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSV vs Sevilla.

PSV vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Last modified: febrero 22, 2023

Etiquetas: Erick Gutiérrez