Almería vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 LaLiga 2022-23

Seguimos con las emociones de la jornada 23 de LaLiga 2022-2023 en España este domingo 26 de febrero, cuando el Almería busque aprovechar su condición de local intentando sumar y alejarse de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Barcelona que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en su visita a los Juegos Mediterraneos.

Hora y Canal Almería vs Barcelona

Sede: Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Almería vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Almería ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, aunque fuera del descenso que es su principal objetivo, pero en casa es vital el sumar. Después de 22 jornadas cosechan 6 victorias, 4 empates y han caído en 12 duelos.

Los Indálicos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Girona siendo aplastados 6-2.

Por su parte, el Barcelona está marcando el ritmo de la competencia con un gran paso rumbo al título. Vienen de vencer 2-0 al Cádiz, en la jornada pasada, para colocarse con 19 victorias, 2 empates y un descalabro.

Los Blaugranas vienen de un duro golpe a media semana quedando eliminados de la Europa League al caer derrotados 2-1 en su visita al Manchester United, a pesar de que Robert Lewandowski los había puesto al frente.

Tanto el Almería como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Indálicos en la posición 17 con 22 puntos, mientras que el Barca es líder con 59 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Almería vs Barcelona.

