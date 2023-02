Manchester United vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de la Liga 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido tendremos este domingo 26 de febrero con la gran final de la Copa de la Liga 2022-2023 cuando el Manchester United busque imponer su jerarquía y calidad siguiendo con su buena inercia, pero tendrán una dura prueba cuando se midan al Newcastle que también saldrá con lo mejor que tiene por el título en el mítico Wembley.

Hora y Canal Manchester United vs Newcastle

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Manchester United está viviendo un gran momento viniendo con paso ascendente al colocarse tercero de la Premier League, mientras que el pasado jueves firmaron su boleto a los octavos de final de la Europa League al vencer 2-1 al Barcelona.

Los Red Devils no tuvieron problemas en las semifinales de la Copa de la Liga donde se midieron al Nottingham Forest. En la ida ganaron 0-3 como visitantes, mientras que en casa ganaron 2-0 para un contundente global de 5-0.

Por su parte, el Newcastle ha sido una de las revelaciones en la Premier League ubicándose en al quinta posición, sin embargo han venido a menos en las últimas semanas y una muestra fue su duelo de la semana pasada cayendo en casa 0-2 ante el Liverpool ligando 4 juegos sin triunfo en liga.

Las Urracas se vieron sólidos en las semifinales de la Copa donde se midieron al Southampton. Como visitantes ganaron 0-1 en la ida, mientras que en casa se llevaron el triunfo 2-1 para avanzar con global 3-1.

Tanto el Manchester United como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y hacerse con el título, saben que no hay margen de error, el vencedor será campeón y el perdedor se irá con el siempre amargo sabor del subcampeonato. Los Red Devils son favoritos, pero no deben confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Newcastle.

