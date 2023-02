Bristol vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-2023

Premier League 2022-2023

Gran partido tendremos este martes 28 de febrero en la quinta ronda de la FA Cup 2022-2023, cuando el Bristol City busque aprovechar su condición de local para dar la gran campanada al recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Ashton Gate Stadium.

Hora y Canal Bristol vs Manchester City

Sede: Ashton Gate Stadium, Bristol, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Bolivia y Venezuela. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Bristol vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Bristol milita en la Championship (segunda división de Inglaterra) donde está peleando en media tabla lejos de los punteros. El pasado sábado recibieron al Hull City logrando superarlos con solitaria anotación de Nahki Wells.

The Robins logró su boleto a esta quinta ronda el pasado 28 de enero cuando recibieron al West Bromwich Albion logrando golearlos 3-0 con doblete de Sam Bell y uno más de Alex Scott.

Por su parte, Manchester City está teniendo una buena temporada en al Premier League donde marchan sublíderes. El pasado sábado lograron vencer 1-4 al Bournemouth con goles de Julián Álvarez, Erling Haaland, Phil Foden y un autogol.

Los Citizens no tuvieron demasiadas complicaciones en la ronda pasada de la Copa donde vencieron 3-1 al Aston Villa con goles de Rodrigo, Ilkay Gundogan y Riyad Mahrez.

Tanto el Bristol como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán con todo recordando que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Citizens son favoritos claros, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bristol vs Manchester City.

Last modified: febrero 27, 2023

