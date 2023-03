Nicaragua vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Se abren las emociones de la jornada 2 en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2023 este domingo 12 de marzo con un duelo de «vida o muerte» donde Nicaragua buscará sumar una victoria que los mantenga con la velita encendida, pero tendrán que medirse a Israel que saldrá decidido a debutar con victoria en el LoanDepot Park.

Hora y Canal Nicaragua vs Israel

Sede: LoanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 11:00 am de México, Nicaragua y Centroamérica. 12:00 pm de Panamá, Cuba y Colombia. 1:00 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Canal: Wapa Deportes en Puerto Rico. Viva Nicaragua en Nicaragua. TeleRebelde en Cuba. Pio Deportes y Telenatillas en República Dominicana. Venevision, SimpleTV e IVC en Venezuela. Fox Deportes en Estados Unidos.

Nicaragua vs Israel en VIVO

La escuadra de Nicaragua ha cumplido llegando a este Clásico, pero tiene mucha ilusión de sumar una victoria, su debut fue duro, pero saben que si hay un partido que pueden ganar es el de este domingo.

Los Pinoleros tuvieron un amargo debut en la competencia el día de ayer cuando se midieron a Puerto Rico siendo superados 9-1.

Por su parte, Israel ha crecido mucho en el béisbol recordando que en el 2017 fue una de las revelaciones logrando avanzar de la primera ronda dejando fuera a Corea del Sur y China Taipéi, mientras que también participaron en Juegos Olímpicos 2020 donde quedaron quintos.

Los Europeos tuvieron un par de duelos de preparación cayendo 11-5 ante los Marlins el pasado miércoles, pero el jueves aplastaron 9-0 a los Washington Nationals.

Tanto Nicaragua como Israel saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo buscando la victoria que les permita soñar con una posible clasificación en el denominado «grupo de la muerte». Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Nicaragua vs Israel.

Nicaragua vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Last modified: marzo 11, 2023

Etiquetas: Canal Nicaragua vs Israel