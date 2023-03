Liga MX Torneo Clausura 2023

El América volvió a la senda del triunfo dando un golpe de autoridad al vencer 2-0 a los Tigres en el Volcán por la jornada 11 del Torneo Clausura 2023.

El partido arrancó de manera pareja, América intentaba tomar la pelota los primeros minutos, aunque poco a poco los Tigres emparejaba la posesión, Diego Lainez buscaba ser el «diferente» para los felinos, sin embargo al 30 Leo Suárez sirvió al Cabecita Rodríguez que no perdonó frente a Nahuel para poner el 0-1, eso obligó a la UANL a irse con todo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo los Tigres tenían la posesión total de la pelota, pero cedida por unas Águilas muy bien paradas atrás, prácticamente no había nada que contar, hasta que al 78 en un contragolpe Diego Valdés le puso la pelota a Leo Suárez que solamente tuvo que empujar para poner el 0-2 final.

Con esta victoria el América arribó a 20 puntos colocándose cuartos, mientras Tigres quedó sublíder con 21 unidades. En actividad de la jornada 12 de la Liga MX, las Águilas visitarán a las Chivas en el Clásico Nacional, mientras que la UANL recibirá al Monterrey en el Clásico Regio, ambos el próximo sábado. Tigres 0-2 América.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs América 0-2 Jornada 11 Liga MX Clausura 2023

Last modified: marzo 12, 2023

Etiquetas: América