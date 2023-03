Béisbol

Arrancan las emociones de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 este miércoles 15 de marzo con un gran duelo donde Cuba buscará dar un golpe de autoridad que los meta a la lucha por el título, sin embargo saben que no pueden confiarse de Australia que saldrá sin mucho que perder listos por la campanada en el Tokyo Dome.

Hora y Canal Cuba vs Australia

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá y Colombia. 6:00 am de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde en Cuba.

Cuba vs Australia en VIVO

La escuadra de Cuba ha tenido un torneo irregular ya que empezaron con 2 derrotas, sin embargo par de triunfos consecutivos los terminó clasificando como líderes del Grupo A y son los favoritos para llegar a semifinales.

Los Cubanos lograron su clasificación el pasado sábado cuando doblegaron 7-1 a China Taipéi.

Por su parte, Australia fue la sorpresa en el Grupo B del Clásico al finalizar en la segunda posición con saldo de 3 victorias y una sola derrota, ante Japón.

Los Australianos tuvieron actividad por última vez el pasado domingo cuando vencieron 8-3 a la República Checa y con ello sellaron su clasificación matemática a la segunda ronda del campeonato.

Tanto Cuba como Australia saben de la importancia de este duelo, no hay margen de error, el ganador se meterá a las semifinales y viajará a Miami, mientras que el perdedor quedará eliminado. Los Cubanos son favoritos, pero para nada tendrán un duelo sencillo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Cuba vs Australia.

Cuba vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Last modified: marzo 14, 2023

Etiquetas: Australia