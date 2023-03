Betis vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Europa League

Partido que parece de trámite tendremos este jueves 16 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Europa League 2022-2023, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para intentar la remontada, pero luce como una misión «imposible» cuando reciban a un Manchester United que saldrá a liquidar el boleto en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Manchester United

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Betis vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una buena temporada en LaLiga donde marchan quintos. Vienen de un buen empate el pasado domingo cuando visitaron al Villarreal igualando 1-1.

Por su parte, el Manchester United está teniendo una temporada agridulce en la Premier League donde marchan terceros, pero vienen de un amargo empate el pasado domingo igualando 0-0 ante el Southampton para olvidarse de la pelea por el título.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en Old Trafford. En aquel choque los Red Devils prácticamente liquidar la serie al llevarse la victoria 4-1 con anotaciones de Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes y Wout Weghorst, mientras que por los Béticos apareció Ayoze Pérez poniendo un empate momentáneo.

Tanto el Betis como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de avanzar, pero la realidad es que los Red Devils son amplios favoritos para clasificar, sería una auténtica proeza si los Béticos siguen en la competencia. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Manchester United.

