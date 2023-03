Liga de Naciones CONCACAF

Partido importantísimo tendremos este viernes 24 de marzo en la jornada 5 de la CONCACAF Nations League 2022-2023, cuando Nicaragua busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los ponga a un paso del soñado ascenso, pero tendrán que recibir a San Vicente que está urgido de sumar en su visita al Nacional de Managua.

Hora y Canal Nicaragua vs San Vicente

Sede: Estadio Nacional, Managua, Nicaragua

Hora: 6:00 pm de Nicaragua y México. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Canal 6 en Nicaragua.

Streaming: Vix+ en Estados Unidos. CONCACAF GO resto del mundo.

Nicaragua vs San Vicente en VIVO

La selección de Nicaragua ha cumplido con un gran papel en esta Liga de Naciones sumando 3 victorias y un empate en 4 jornadas, sin embargo saben que necesitarán cerrar con todo si quieren lograr el ansiado ascenso a la Liga A.

Los Pinoleros tuvieron actividad por última vez en noviembre cuando disputaron un par de amistosos con una histórica victoria 1-0 sobre El Salvador, así como una derrota 3-1 ante Guatemala.

Por su parte, San Vicente ha decepcionado y de no reaccionar descenderán a la Liga C. En 4 partidos no conocen la victoria con un empate y 3 partidos perdidos.

Los Caribeños tuvieron acción por última vez en junio cuando disputaron la jornada 3 y 4 de esta Liga de Naciones con sendas derrotas ante Trinidad y Tobago.

Tanto Nicaragua como San Vicente saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones llegan con la presión de ganar, aunque los Pinoleros son amplios favoritos al ser líderes con 10 unidades, mientras que los Caribeños son últimos con una unidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nicaragua vs San Vicente.

Nicaragua vs San Vicente EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Last modified: marzo 23, 2023

Etiquetas: Canal Nicaragua vs San Vicente