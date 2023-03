Bielorrusia vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Abrimos la actividad de este sábado 25 de marzo siguiendo con la jornada 1 de la Clasificación rumbo a la Eurocopa 2024, cuando Bielorrusia busque debutar con el pie derecho y demostrar que puede pelear por un boleto, aunque tendrá una durísima prueba al recibir a Suiza que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en su visita al Karadjordje.

Hora y Canal Bielorrusia vs Suiza

Sede: Estadio Karađorđe, Novi Sad, Serbia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Bielorrusia vs Suiza en VIVO

La selección de Bielorrusia inicia un nuevo ciclo con la misión de ser competitivo, pero la realidad es que estos últimos años han venido a menos y han dejado de producir futbolistas que los hagan soñar con llegar a la Euro.

Los Bielorrusos tuvieron acción por última vez en noviembre pasado con un par de amistosos donde vencieron 1-0 a Siria y cayeron 2-0 ante Omán.

Por su parte, Suiza se mantiene como una de las selecciones competitivas en Europa y vuelven a la acción tras su dura eliminación en octavos de final del pasado Mundial cayendo 6-1 ante Portugal.

Los Suizos son los grandes favoritos dentro del grupo para llegar a la Eurocopa, no deberían pasar problemas, aunque no deben caer en excesos de confianza.

Tanto Bielorrusia como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria e iniciar con el pie derecho, aunque la realidad es que los Suizos son amplios favoritos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bielorrusia vs Suiza.

