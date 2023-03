México vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Liga de Naciones CONCACAF

Buen partido nos espera este domingo 26 de marzo en el cierre del Grupo A en la CONCACAF Nations League 2022-2023, cuando México busque cumplir con los pronósticos y sellar su boleto al Final Four, pero tendrán que recibir a Jamaica que saldrá sin mucho que perder listos para dar la gran campanada en su visita al Azteca.

Hora y Canal México vs Jamaica

Sede: Estadio Azteca, CDMX, México

Hora: 6:00 pm de México y Centroamérica. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Las Estrellas y Azteca 7 en México. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: Vix+

México vs Jamaica en VIVO

La selección de México ha cumplido con un buen papel en esta Liga de Naciones al sumar 2 victorias y un empate, pero todavía buscan amarrar su boleto matemático al Final Four, para ello necesitan sumar este domingo.

Los Tricolores vienen de una sólida victoria en la jornada pasada, el jueves, en el arranque de la Era de Diego Cocca donde visitaron a Surinam logrando superarlos 0-2 con anotación de Johan Vásquez y un autogol, mientras que Santiago Giménez falló un penal.

Por su parte, Jamaica lo ha hecho bien en esta Liga de Naciones sumando una victoria y un par de empates, por lo que si quieren llegar al Final Four tendrán que ganar, aunque para ello necesitarán hacer un juego perfecto.

Los Reggae Boyz tuvieron un par de amistosos hace poco más de dos semanas ante Trinidad y Tobago siendo superados 0-1 y empatando 0-0, aunque sin sus jugadores «europeos».

Tanto México como Jamaica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y avanzar al Final Four, aunque la realidad es que los Tricolores son amplios favoritos para llevarse la victoria, ya con el plantel completo buscarán mostrar una mejor imagen, aunque no deberán confiarse de unos Reggae Boyz que saldrán decididos a sorprender sin nada que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Jamaica.

México vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Last modified: marzo 25, 2023

