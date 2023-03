Amistosos

Chile y Paraguay se volverán a ver las caras este próximo lunes 27 de marzo pero esta vez en un Amistoso Internacional. Ambas selecciones llegan con un mal presente, pues vienen de obtener resultados negativos en sus últimos encuentros que fueron a finales del 2022, donde los chilenos vienen de perder ante Polonia y empatar con Eslovaquia, mientras que los paraguayos vienen de dos caídas; ante Perú y Colombia.

Hora y Canal Chile vs Paraguay

Sede: Estadio Monumental.

Hora: El juego entre Chile y Paraguay se estará disputando en punto de las 9:30 pm de Chile; en Estados Unidos iniciará a las 5:30 pm (New York) y 8:30 pm (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 6:30 pm.

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 7:30 pm.

Bolivia y Venezuela 8:30 pm.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 9:30 pm.

Canales: En Chile el compromiso se podrá disfrutar por medio de TNT Sports y Chilevisión.

Chile vs Paraguay EN VIVO

La última vez que estas selecciones se vieron las caras fue en el proceso de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 donde Chile se impuso por 0-1 con una anotación en propia puerta del guardameta paraguayo Antony Silva. Ahora, las condiciones son diferentes, será el primer partido en este 2023 para ambas selecciones, y por parte de los chilenos si se llega a tener un resultado negativo, se empezaría a evaluar la continuidad del entrenador Berizzo.

Tanto Chile vs Paraguay saben de la importancia de este partido dado que estamos cerca de arrancar con las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 donde ambos lucharán con todo por el boleto, saben que es una gran oportunidad por el aumento de cupos, pero que aun así no será nada fácil y es vital el llegar a punto. Chile vs Paraguay.

Chile vs Paraguay EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

marzo 27, 2023

