Costa Rica vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Concluye la actividad de la fase de grupos de la CONCACAF Nations League 2022-2023 este martes 28 de marzo con un partidazo de poder a poder, donde Costa Rica buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita avanzar al Final Four, pero tendrán que recibir a Panamá que saldrá decidido a salir con vida de su dura visita al Nacional de San José donde se espera un lleno con un gran ambiente.

Hora y Canal Costa Rica vs Panamá

Sede: Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Hora: 8:00 pm de Costa Rica, México y Centroamérica. 9:00 pm de Panamá. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica y Repretel en Costa Rica. RPCTV y TVMax en Panamá. TUDN en Estados Unidos.

Costa Rica vs Panamá en VIVO

La selección de Costa Rica ha tenido una actuación algo irregular en esta Liga de Naciones donde suman 2 victorias y una derrota, aunque su funcionamiento ha dejado algunas dudas, por lo que tienen mucho que mejorar este martes si quieren llegar al Final Four.

Los Ticos vienen de un milagroso triunfo en la jornada del pasado sábado cuando visitaron a Martinica en un duelo que perdían 1-0 a pesar de jugar con un hombre de más desde el minuto 35, pero al 88 Aarón Suárez puso el 1-1 y al 90+1 Anthony Contreras les dio la victoria 1-2.

Por su parte, Panamá ha hecho bien las cosas en esta Liga de Naciones donde se mantiene invicto al sumar 2 victorias y un empate, pero llegan a esta última fecha obligados a sumar para llegar al Final Four.

Los Canaleros tuvieron un duelo amistoso el pasado jueves cuando visitaron a Argentina siendo superados 2-0, aunque dejando a sus mejores hombres para preparar este duelo ante los Ticos.

Tanto Costa Rica como Panamá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo sabiendo que no hay margen de error, el ganador avanzará al Final Four y el perdedor quedará eliminado, mientras que un empate le daría el pase a los Canaleros, realmente esperamos un choque muy emocionante. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Panamá.

