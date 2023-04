Leicester City vs Wolves EN VIVO, Hora, Canal, Donde ver, Jornada 32 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Duelo clave en la parte baja de la Premier League 2022-23 cuando, en el marco de la Jornada 32, el Leicester City reciba al Wolverhampton con ambos equipos buscando alejarse de la zona del descenso.

Hora y Canal Leicester City vs Wolves

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México y Centroamérica, Star+ e ESPN en Sudamérica, Peacock en Estados Unidos.

Leicester City vs Wolves EN VIVO

Los Foxes están luchando por su vida por primera vez desde la temporada 2014-2015, pues marchan en la penúltima posición de la tabla, con amplias posibilidades de perder la categoría, por lo que un triunfo como locales es urgente para ellos, si no quieren prácticamente sentenciar su destino de caer a la Championship para la siguiente temporada.

El conjunto campeón de la Premier 2016-17 ya logró vencer a los Lobos en la primera vuelta, al propinarles una tremenda goleada de 4-0 como visitantes, por lo que en esta ocasión buscará repetirlo y de paso mantener su portería en cero, algo que no consigue desde el regreso de la Liga tras el Mundial.

Del otro lado, los Wolves viven su mejor momento en toda la temporada, ligando ya tres partidos sin caer y dos victorias de manera consecutiva, racha que querrán ampliar para olvidarse de una vez por todas del tema del descenso y cerrar la temporada con tranquilidad.

Los Lobos, de Raúl Jiménez, han ganado sus últimos dos partidos sin recibir gol, lo que les ha llevado hasta la décimo tercera posición, siete puntos arriba de la zona de descenso, por lo que vencer a los «Zorros» significaría prácticamente asegurar la permanencia con solo 18 puntos más por jugar.

Tanto el Leicester City como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que estamos entrando a la recta final y ambos quieren conseguir sus objetivos de salvación; en la tabla general encontramos a los Foxes en la penúltima posición con 25 puntos, mientras que los Lobos marchan treceavos con 34 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester City vs Wolves.

