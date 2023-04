Salernitana vs Sassuolo EN VIVO, Hora, Canal, Donde ver, Jornada 31 Serie A 2022-23

Serie A

Importante duelo nos espera este sábado 22 de abril, cuando la Salernitana reciba en casa al Sassuolo, en el marco de la Fecha 31 de la Serie A 2022-23.

Hora y Canal Salernitana vs Sassuolo

Sede: Estadio Arechi, Salerno, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Sudamérica. ESPN en México y Centroamérica.

Salernitana vs Sassuolo EN VIVO

El conjunto donde milita Guillermo Ochoa liga ya siete partidos sin caer -seis de ellos han sido empates- racha que por el momento los mantiene tranquilos, siete puntos arriba de la zona del descenso, por lo que ante el conjunto neroverdi buscarán ampliar esa racha y entrar a la recta final de manera tranquila.

Salernitana viene de sacar el empate como visitante ante el Torino en un partido donde una vez más destacó la actuación del guardameta mexicano, pieza clave para que los granates tengan esta racha sin caer y que seguramente tendrá una importante tarea para manrtener la categoría.

Por su parte, Sassuolo marcha en la décima posición con 40 unidades, viendo los puestos europeos ya muy lejos del objetivo, pero aun buscando mantener el paso para meter presión a los conjuntos de arriba, a nueve fechas del final.

Los de Emilia-Romagna consiguieron un estupendo triunfo ante la Juventus la semana pasada, por lo que buscarán ligar su segundo triunfo ante Salernitana y de paso asegurar matemáticamente su permanencia en la Serie A.

Tanto el Salernitana como el Sassuolo saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren olvidarse del tema del descenso; en la tabla general encontramos a I Granate en la quinceava posición con 30 puntos, mientras que I Neroverdi es décimo con 40 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Sassuolo.

Salernitana vs Sassuolo EN VIVO, Hora, Canal, Donde ver, Jornada 31 Serie A 2022-23

Last modified: abril 21, 2023

Etiquetas: Guillermo Ochoa