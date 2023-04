Antonio Rüdiger confesó que rechazó al PSG antes de fichar por el Real Madrid

Noticias

Antes de fichar por el Real Madrid, Antonio Rüdiger fue fuertemente relacionado con el PSG Neymar, Messi y Mbappé, pero al final terminó rechazando la oferta porque «no quería eso».

«Había muchos rumores con mi fichaje. Y cada vez que aparecía el PSG, me escribías un mensaje, pero te dije ‘Esto no es lo que estoy buscando'», empezó diciendo el defensor.

¿Por qué le dijo no al PSG?: «En realidad no tengo nada en contra del PSG, creo que es un gran club, todo está bien, pero comparado con el Real Madrid… El Real Madrid», dijo al respecto.

«Florentino me escribió una carta en el 2016, leía y tenía esa carta todos los días delante de mí, y me preguntaba ‘¿Un hombre como yo?’ Algún día llegaré ahí, Algún dia jugaré allí. Veía el Madrid muy lejos de mí, era solo un sueño, supe que estaba listo en jugar en el Bernabéu cuando levanté la Champions», agregó.

¿Qué decía la carta de Florentino?: “Cuando me lesioné el ligamento cruzado anterior en 2016, Florentino Pérez me mandó una carta deseándome una pronta recuperación. No podía creerlo. Todavía tengo la carta, mi madre la tiene guardada”.

¿Cómo gestiona las críticas? “Para mí, es muy simple. Porque aquí se criticaba a Cristiano, aquí se criticaba a Benzema, a Luka Modric, a todos. ¿Quién soy yo para no ser criticado?”.

