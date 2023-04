Brighton vs Manchester United EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este domingo 23 de abril en las semifinales de la FA Cup 2022-2023 cuando el Manchester United busque imponer su jerarquía y calidad buscando un nuevo título, pero tendrán que medirse al Brighton que viene haciendo una buena temporada y podría dar la sorpresa en el mítico Wembley.

Hora y Canal Brighton vs Manchester United

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudámerica. Sky HD en México.

Brighton vs Manchester United en VIVO

El Brighton viene haciendo una regular campaña tirando hacia buena, actualmente se ubican en la octava posición de la tabla con 49 unidades con chances serias de meterse en puestos de competiciones europeas.

Las Gaviotas vienen de golear en los cuartos de final de la FA Cup al Grimsby Town por 5-0 donde anotaron Undav, Evan Ferguson x2, March y Mitoma.

Por su parte, del otro lado estará el Manchester United que se ha recuperado esta temporada en la Premier League y se encuentra en puestos de Champions, pero que entresemana sufrió una dura derrota ante el Sevilla en conidición de visitante por 3-0 que lo dejaría por fuera de las semifinales de la UEFA Europa League 2022-23.

Los Diablos Rojos vienen de vencer en cuartos de final de la FA Cup al Fulham por 3-1 con goles de Bruno Fernandes x2 y Sabitzer.

Tanto el Brighton como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a la gran final de la competencia. Los de Erik ten Hag son más favoritos, pero el Brighton saldrá a darla toda sin mucho que perder por la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Manchester United.

