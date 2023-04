PSG vs Lorient EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Ligue 1 2022-23

Ligue 1

Siguen las emociones de la jornada 33 de la Ligue 1 2022-2023 en Francia este próximo domingo 30 de abril con un intersante duelo en el que el PSG recibirá en su estadio al Lorient que intentará dar un golpe de autoridad en su visita al Parque de los Príncipes.

Hora y Canal PSG vs Lorient

Sede: Parque de los Príncipes, París, Francia.

Hora: 5:00 pm de Francia. 9:05 am México y Centroamérica. 10:05 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:05 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:05 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:05 am PT / 11:05 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: BeIN Sports en Estados Unidos. ESPN y Star+ en Latinoamérica.

PSG vs Lorient en VIVO

El equipo Parisino ha tenido, por lo menos en liga, una temporada que se esperaba; en 32 partidos registran 24 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

En la pasada jornada, gracias a anotaciones de Messi y Mbappé, el PSG derrotó en condición de visitante al Angers por 1-2.

Por su parte, del otro lado estará el Lorient que se encuentra en mitad de tabla, ya prácticamente salvado del descenso, y que en 32 jornadas registran 12 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

En la pasada jornada, sufrieron una amarga derrota por 0-1 en su propio estadio ante el Toulouse.

Tanto el PSG como el Lorient saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos al París en la primera posición con 75 unidades, a casi nada de ganar un nuevo título, mientras que el Lorient se se encuentra en la posición 11 con 45 puntos en esta Ligue 1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Lorient.

