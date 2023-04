Mallorca vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Duelo muy importante el que nos espera este lunes 1 de mayo cerrando la actividad 32 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Mallorca de Javier Aguirre reciba al Athletic Bilbao buscando acercarse a los puestos europeos en el Son Moix.

Hora y Canal Mallorca vs Athletic

Sede: Estadio Mallorca Son Moix, Mallorca, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am México y Centroamérica. 12:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Mallorca vs Athletic EN VIVO

Mallorca ha tenido un fantástico año en LaLiga, pues su objetivo de salvar la categoría ha quedado saldado y con 40 unidades, ahora aspira a buscar un lugar en los puestos europeos y este duelo ante el Athletic puede ser una gran oportunidad, siendo uno de los principales aspirantes a obtener uno de los boletos.

Aunque los de Javier Aguirre solo han ganado uno de sus últimos nueve duelos ante los Leones de San Mamés, son uno de los equipos con mejor forma en LaLiga, al solo caer en uno de sus últimos cinco partidos, precisamente el más reciente ante el Atlético.

Por otro lado, el Athletic también ha tenido una buena temporada, marchando en el séptimo lugar a solo tres puntos de la clasificación a puestos europeos, mismo que alcanzaría con un triunfo en Mallorca.

El conjunto de los Leones había mostrado buena forma ganando tres duelos consecutivos, aunque el último duelo también se contó como derrota, cayendo como locales ante el Sevilla.

Tanto el Mallorca como el Athletic saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Piratas en la doceava posición con 40 puntos, mientras que los Leones de San Mamés son séptimos con 46 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Athletic.

Mallorca vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 LaLiga 2022-23

Last modified: abril 30, 2023

