Leicester vs Everton EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver jornada 34 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Este lunes 1 de mayo tendremos un partidazo en la pelea por el no descenso para cerrar la jornada 34 de la Premier League 2022-23, cuando Leicester busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los saque de los puestos del descenso, pero recibirán a un Everton que intentará sumar de a tres para también salir de esa zona en su dura visita al King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Everton

Sede: Estadio King Power Stadium, Leicester, Inglaterra.

Hora: 8:00 pm de Inglaterra. 1:00 pm México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 4:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Latinoamérica. Paramount+ en México. Telemundo en Estados Unidos.

Leicester vs Everton en VIVO

El Leicester ha tenido una pésima campaña, necesita cerrar con todo si quieren salir del descenso. Después de 34 jornadas suman 8 victorias, 5 empates y han perdido en 20 ocasiones.

En la pasada jornada, los dirigidos por Dean Smith, lograron un valioso triunfo ante el Leeds en condición de visitante por 1-1.

El Everton también ha tenido una terrible campaña registrando 6 triunfos, 10 empates y 17 derrotas en 33 partidos jugados.

En la pasada jornada, el equipo de Sean Dyche, cayeron goleados en su propio estadio ante el Newcastle por 1-4.

Tanto el Leicester como el Everton deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada, y salir de la zona del descenso; en la tabla general encontramos a los The Foxes en el puesto 18 con 29 puntos, en el puesto siguiente se encuentran los The Blues con 28 unidades en esta Premier League. Al concluir el partido lo esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Everton.

