Written by: marzo 7, 2026 Ligas Europeas

Athletic Club vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26

Athletic Bilbao vs Barcelona

¡Duelo de gigantes en San Mamés! El Barcelona visita la catedral del fútbol para medirse al Athletic de Bilbao en una jornada que puede ser definitiva para LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick llegan como líderes solitarios, pero enfrentan a unos ‘Leones’ que, aunque vienen heridos tras su eliminación en Copa, son expertos en hacer sufrir a los grandes en casa.

El Barça llega con la moral alta tras recuperar el liderato, presumiendo una ofensiva de miedo que ya suma 71 goles en el torneo. Sin embargo, vienen de un desgaste físico importante tras su intento de remontada ante el Atlético en Copa. Flick sabe que no puede rotar demasiado, porque el Real Madrid está al acecho y cualquier error en Bilbao podría costar la cima.

Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde se enfoca ya totalmente en la liga tras quedar fuera de la final de Copa. Llegan en una racha excelente de 10 puntos de los últimos 12 posibles y saben que San Mamés debe pesar. El Athletic no vence al Barça en liga desde 2019, ¡y esta es la oportunidad perfecta para romper esa sequía!

Es un partido de alta tensión: la pegada del líder contra la intensidad de los Leones. Mi pronóstico es que el Barcelona sufre pero se lleva los puntos. Gana el Barça 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá sorpresa en Bilbao? ¡Los leo!»

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 7, 2026
Atlético Madrid vs Real Sociedad Previous Story
Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26
Panamá vs Puerto Rico Next Story
Panamá vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Related Posts

Atlético Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26

Written by: marzo 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de muros en la capital! El...

Read More
Celta vs Real Madrid

Celta vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26

Written by: marzo 6, 2026

¡Alarma en la Casa Blanca! El Real Madrid visita al Celta de Vigo este viernes con la obligación absoluta de frenar su caída libre. Tras...

Read More
Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa del Rey 2025-26

Written by: marzo 3, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Camp Nou será el escenario de...

Read More
Real Madrid vs Getafe

Real Madrid vs Getafe EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 LaLiga 2025-26

Written by: marzo 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Santiago Bernabéu será el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *