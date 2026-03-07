Athletic Club vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Duelo de gigantes en San Mamés! El Barcelona visita la catedral del fútbol para medirse al Athletic de Bilbao en una jornada que puede ser definitiva para LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick llegan como líderes solitarios, pero enfrentan a unos ‘Leones’ que, aunque vienen heridos tras su eliminación en Copa, son expertos en hacer sufrir a los grandes en casa.

El Barça llega con la moral alta tras recuperar el liderato, presumiendo una ofensiva de miedo que ya suma 71 goles en el torneo. Sin embargo, vienen de un desgaste físico importante tras su intento de remontada ante el Atlético en Copa. Flick sabe que no puede rotar demasiado, porque el Real Madrid está al acecho y cualquier error en Bilbao podría costar la cima.

Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde se enfoca ya totalmente en la liga tras quedar fuera de la final de Copa. Llegan en una racha excelente de 10 puntos de los últimos 12 posibles y saben que San Mamés debe pesar. El Athletic no vence al Barça en liga desde 2019, ¡y esta es la oportunidad perfecta para romper esa sequía!

Es un partido de alta tensión: la pegada del líder contra la intensidad de los Leones. Mi pronóstico es que el Barcelona sufre pero se lleva los puntos. Gana el Barça 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá sorpresa en Bilbao? ¡Los leo!»

Last modified: marzo 7, 2026