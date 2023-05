Atlético Nacional vs Olimpia EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Este próximo martes 02 de mayo arranca la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. En uno de los partidos, Atlético Nacional, que hasta el momento lleva paso perfecto, recibirá en su estadio al Olimpia, que quiere quedarse con el líderato del grupo H en su visita al Estadio Atanasio Girardot.

Hora y Canal Atlético Nacional vs Olimpia

Sede: Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia.

Hora: El juego entre Atlético Nacional vs Olimpia se estará disputando en punto de las 7:00 pm de Colombia y 9:00 pm de Paraguay; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 pm (New York) y 8:00 pm (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 6:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 7:00 pm

Bolivia y Venezuela 8:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 9:00 pm

Transmisión: Las señales que tienen los derechos del encuentro entre Atlético Nacional y Olimpia son ESPN y Star Plus.

Atlético Nacional vs Olimpia en VIVO

Atlético Nacional viene con paso perfecto en su grupo, actualmente son líderes con 6 de 6 puntos, y con Dorlan Pabón como uno de los protagonistas estando en lo más alto de la tabla de goleadores.

En la pasada jornada, los dirigidos por Paulo Autuori derrotaron a Melgar por 3-1 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con tres anotaciones del anteriormente mencionado Dorlan Pabón.

Por su parte, del otro lado estará el Olimpia que tampoco ha perdido en la presente Copa Libertadores registrando una victoria y un empate, ubicandose en la segunda posición del grupo.

En la pasada jornada, los dirigidos por Diego Aguirre derrotaron en su estadio al Patronato por 1-0 gracias a una anotación de Fernando Cardozo al 44′.

Tanto Atlético Nacional como el Olimpia saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y con ello seguir sumando puntos en su grupo. En los pronósticos los Verdolagas son claros favoritos, pero Los Paraguayos quieren en lidertado del grupo y saldrán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético Nacional vs Olimpia.

Atlético Nacional vs Olimpia EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Copa Libertadores 2023

