Serie A

Se abren las emociones de este miércoles 3 de mayo en la jornada 33 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita consolidarse en zona de Champions, pero tendrán que recibir al Lecce que intentará dar la campanda en su visita a Turín.

Hora y Canal Juventus vs Lecce

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Lecce en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña irregular, aunque se mantienen en zona de Champions. Después de 32 fechas suman 18 victorias, 6 empates y han caído en 8 ocasiones.

La Vecchia Signora viene de un amargo empate el pasado domingo cuando visitaron al Bolonia en un duelo que perdían, hasta que Arkadiusz Milik puso el 1-1 final.

Por su parte, el Lecce está cumpliendo hasta ahora al mantenerse fuera de la zona de descenso, pero saben que no tienen margen de error. Ellos cosechan 7 triunfos, 10 empates y han perdido en 15 juegos.

Giallorossi viene de un valiosísimo triunfo en la jornada del pasado viernes doblegando al Udinese logrando superarlos con solitaria anotación de Gabriel Strefezza.

Tanto la Juventus como el Lecce saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora como terceras con 61 puntos, mientras que Giallorossi está en el puesto 16 con 31 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Lecce.

Juventus vs Lecce EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Serie A 2022-23

Last modified: mayo 2, 2023

Etiquetas: Canal Juventus vs Lecce