Valencia vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Tenso partido el que nos espera el miércoles 3 de mayo, cuando el Valencia reciba en Mestalla al Villarreal, en un duelo que podría determinar muy buena parte del futuro de ambos conjuntos en LaLiga 2022-2023.

Hora y Canal Valencia vs Villarreal

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Valencia vs Villarreal EN VIVO

El Valencia se juega una de sus últimas cartas para evadir el descenso, pues luego de caer frente al Cádiz el fin de semana pasado, se puso en una situación bastante crítica solo dos puntos por encima de la zona roja y solo el triunfo frente a Villarreal, podrá regresarles un poco la calma.

Los Naranjeros tienen por delante una prueba muy difícil ante el «Submarino Amarillo», aunque es un equipo al que le viene bien enfrentar en casa, ganando los últimos cuatro partidos disputados en Mestalla, por lo que ahora más que nunca, tendrá que extender esa racha.

🙌💛 ¡FELICIDAD EN EL TEMPLO CADISTA! pic.twitter.com/MckcNm8DY4 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 30, 2023

Por su parte, el Villarreal viene de un triunfo importante ante el Celta de Vigo, mismo que lo catapultó a la quinta posición, lejos de la zona de Champions, pero firme en los puestos de Europa League, cuatro puntos por encima del Betis.

El Submarino ha tenido una muy buena racha reciente ante los «chés», venciéndolos en los dos últimos partidos que han disputado y buscará hilar tres triunfos ante ellos por primera vez desde 2018 y de esa manera casi sentenciar su lugar en Europa la siguiente temporada.

Tanto el Valencia como el Villarreal saben de la importancia de este partido ya que estamos en la recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Nararanjeros en la posición 17 con 33 puntos, mientras que el Submarino Amarillo es quinto con 53 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Villarreal.

Valencia vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 LaLiga 2022-23

