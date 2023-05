Eredivisie

Partido crucial el que tendremos el próximo domingo 7 de mayo en la Fecha 31 de la Eredivisie 2022-23, cuando el líder Feyenoord visite al Excelsior tratando de acercarse al título.

Hora y Canal Excelsior vs Feyenoord

Sede: Van Donge & De Roo, Stadion, Róterdam, Países Bajos.

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 6:30 am México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN.

Excelsior vs Feyenoord EN VIVO

El cuadro local está prácticamente salvado del descenso directo, pero tendrá que conseguir un triunfo si es que quiere evitar el playoff, pues marcha en la antepenúltima posición con 28 unidades, las mismas que el Emmen, cuadro que por el momento está salvado gracias a la diferencia de goles.

Excelsior ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, lo que puede resultar en una motivación para enfrentar al líder en un duelo clave para sus aspiraciones.

Por su parte, el Feyenoord ha tenido una temporada magnífica con solo una derrota, marchando líder de la clasificación, ocho puntos por encima del PSV.

Una derrota o empate de los de Eindhoven, combinada con un triunfo del conjunto de Rotterdam, les daría la Eredivisie este mismo fin de semana, lo que significaría romper una sequía de seis años sin consagrarse.

Tanto el Excelsior como el Feyenoord saben de la importancia de este partido ya que están en un momento crítico de la temporada; The Kralingers marcha en el puesto 16 que lo mandaría al repechaje por la salvación, mientras que el equipo de Santiago Giménez es líder con 73 puntos, pero no puede aflojar en la búsqueda de amarrar el título. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Excelsior vs Feyenoord.

Excelsior vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 31 Eredivisie 2022-23

Last modified: mayo 6, 2023

Etiquetas: Canal Excelsior vs Feyenoord