Napoli vs Fiorentina EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2022-23

Serie A

Seguimos con las emociones este domingo 07 de mayo con un buen duelo en la jornada 34 de la Serie A 2022-2023, cuando el Napoli, ya coronado como campeón, busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita cerrar la temporada de la mejor manera, pero recibirán a la Fiorentina que intentará salir con vida de su visita al Stadio Diego Armando Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Fiorentina

Sede: Stadio Diego Armando Maradona, Napoles, Italia.

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Para toda Latinoamérica el partido se podrá ver por medio de ESPN.

Napoli vs Fiorentina en VIVO

El Napoli ha tenido una espectacular temporada siendo el primer equipo en coronarse campeón en las cinco grandes ligas europeas. En 33 partidos, registran 25 victorias, 5 empates y tan solo 3 derrotas.

En la pasada jornada, empataron por 1-1 ante el Udinese en un partido que empezaron perdiendo pero que gracias a una anotación de Victor Osimhen pudieron empatar y así quedarse con el scudetto.

Por su parte, la Fiorentina ha tenido una regular temporada registrando en 33 jornadas; 12 victorias, 10 empates y 11 derrotas.

En la pasada jornada, lograron un tremendo empate en condición de visitante por 3-3 ante la Salernitana de Memo Ochoa.

Tanto el Napoli como la Fiorentina saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren cerrar con todo; en la tabla general encontramos a Los Azules en la primera posición con 80 puntos y que celebrará con su gente el título, mientras que La Viola Gigliati son octavos con 46 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Fiorentina.

Napoli vs Fiorentina EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2022-23

Last modified: mayo 6, 2023

Etiquetas: Canal Napoli vs Fiorentina