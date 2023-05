Liga MX Torneo Clausura 2023

El Atlético San Luis dio una nueva sorpresa en el repechaje del Torneo Clausura 2023 al vencer 3-1 al León en la cancha del Nou Camp.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el León ya que apenas a los 3 minutos el Platano Álvarado sirvió a Víctor Dávila que no perdonó el 1-0, pero dos minutos después el Atlético San Luis demostró que venía por la sorpresa cuando Leo Bonatini aprovechó un grave error de Adonis Frías para poner el 1-1, los Esmeraldas buscaban adelantar lineas exigiendo al arquero potosino, pero al 32 Vitinho salvó la pelota para servir a Javier Guemez que puso el 1-2 para los Colchoneros Mexicanos, al 44 el León se quedó cerca con un remate al poste, el que no falló fue Vitinho que un minuto después anotaba el increíble 1-3.

Para el segundo tiempo el León tenía la posesión de la pelota, pero les costaba mucho genera real peligro y cuando lo lograba el arquero Andrés Sánchez respondía bien en el arco, al 60 parecía llegar la gran oportunidad de los Esmeraldas cuando se marcó un penal por una mano, pero tras revisarse en el VAR se revirtió la decisión, los Esmeraldas siguieron presionando, aunque el Atlético San Luis tuvo sus oportunidades de liquidar en contragolpes, sin embargo el gol no llegó a ningún arco para firmar el 1-3 final.

Así, el Atlético San Luis se metió a los cuartos de final donde se estará enfrentando al América, mientras que León sumó un durísimo fracaso y ahora estará «parado» tres semanas antes de disputar la final de la CONCACAF Champions League ante el LAFC. León 1-3 Atlético San Luis.

[Video] Resultado, Resumen y Goles León vs Atlético San Luis 1-3 Repechaje Liga MX Clausura 2023

