Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Juego 5 Semifinales Conferencia NBA 2023

El Juego 4 entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors evocó recuerdos del pasado de las Finales de la NBA. LeBron James y Stephen Curry se enfrentaron en el escenario de los playoffs en un juego que se mantuvo cerrado, pero al final, fue el jugador de rol raramente utilizado Lonnie Walker IV quien salvó el día con unos increíbles 15 puntos en el último cuarto.

Ahora los Lakers aventajan a los Warriors 3-1, pero como saben todos los protagonistas de esta rivalidad, esa ventaja es difícilmente inexpugnable. En 2016, James superó una desventaja de 3-1 para sorprender a Curry y ganar el campeonato para los Cleveland Cavaliers. Ahora Curry tendrá la oportunidad de hacer lo mismo con James y los Lakers, comenzando con el Juego 5 este miércoles 10 de mayo por la noche.

Hora y Canal Warriors vs Lakers

Sede: Chase Center, San Francisco, California, Estados Unidos

Hora: 8:00 pm de México y Centroamérica. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TNT en Estados Unidos.

Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers en VIVO

En la primera ronda, los Lakers tuvieron una oportunidad de oro para liquidar a los Grizzlies en cinco juegos, mientras que Warriors y Kings se enfrentaron en una de las mejores series de primera ronda que jamás hayamos visto. En cambio, perdieron el Juego 5 y necesitaron un sexto juego para vencer a Memphis. Eso no los ha frenado contra los Warriors, por supuesto, pero es probable que los Nuggets y los Suns sean mucho menos indulgentes. Si los Lakers pueden acabar con los Warriors el miércoles, podrían construir una gran ventaja de descanso sobre su eventual oponente en las Finales de la Conferencia Oeste. A ver si pueden cerrar la puerta esta vez.

Primero fue Kevon Looney, luego fue JaMychal Green y finalmente, el lunes, fue Gary Payton II. Los Warriors han hecho todo lo que estaba a su alcance para no comenzar con Jordan Poole e ir a la ofensiva en esta serie, pero después de otra derrota en el Juego 4, es posible que ya no tengan otra opción. Sí, Poole no anotó en el Juego 4, y sí, su defensa raya en lo desastroso, pero los Lakers no son un equipo equipado para defender a los escoltas de tres estrellas en el perímetro. Nada más ha funcionado, por lo que ahora podría ser el momento para que los Warriors organicen una fiesta de Poole.

Predicción Warriors vs Lakers

Las dinastías rara vez terminan tranquilamente. El propio James fue demolido en su serie final tanto con los Cavaliers como con el Miami Heat. Los Lakers de principios de la década de 2000 se separaron después de una vergonzosa derrota de cinco juegos a manos de los Detroit Pistons. Si este es realmente el final del reinado de Golden State, esto podría ponerse feo bastante rápido. Si los Lakers construyen una ventaja al principio del Juego 5, espere que la mantengan. ¿Y si no lo hacen? Los juegos 3 y 4 demostraron lo cómodos que están jugando desde atrás.

Pick: Lakers +6.5

Last modified: mayo 9, 2023

