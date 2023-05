Salernitana vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos la actividad de este sábado 13 de mayo en la jornada 35 de la Serie A 2022-2023, cuando el Salernitana busque reencontrarse con el triunfo y sellar su salvación frente a su afición, pero tendrá una dura prueba al recibir a un Atalanta que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Atalanta

Sede: Estadio Arechi, Salerno, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Salernitana vs Atalanta en VIVO

El cuadro del Salernitana ha tenido una buena temporada en términos generales estando muy cerca de la salvación que es su principal objetivo, por lo que en casa buscarán sellar su permanencia. Después de 34 fechas suman 7 victorias, 14 empates y han caído en 13 ocasiones.

El equipo de Memo Ochoa viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando cayeron 2-1 en su visita al Empoli perdiendo su racha de 10 juegos sin caer.

Por su parte, el Atalanta ha tenido un buen torneo, pero necesitará cerrar con todo si quiere estar en competencias europeas. Ellos cosechan 17 triunfos, 7 empates y han perdido en 10 juegos.

La Dea viene de un amargo descalabro en la jornada pasada siendo superados en casa 0-2 por la Juventus.

Tanto el Salernitana como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por sus objetivos en esta recta final de temporada; en la tabla general encontramos a I Granate en el puesto 15 con 35 puntos, mientras que La Dea es sexta con 58 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Atalanta.

