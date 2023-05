Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 13 de mayo en la jornada 36 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local intentando tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero tendrán que recibir al Nottingham Forest que saldrá decidido a sorprender en su visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Nottingham Forest

Sede: Stamford Bridges, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV Sports en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Chelsea vs Nottingham Forest en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una campaña decepcionante que los ha dejado eliminados de la pelea por competencias europeas únicamente buscando un cierre digno. En 34 fechas suman 11 victorias, 9 empates y han caído en 14 ocasiones.

Los Blues vienen de tomar un respiro en la jornada pasada cuando lograron vencer 1-3 al Bournemouth con goles de Conor Gallagher, Benoit Badiashile y Joao Felix.

Por su parte, el Nottingham Forest ha tenido una temporada irregular y necesitan cerrar con todo en su lucha por la salvación. Ellos cosechan 8 triunfos, 9 empates y han perdido en 18 juegos.

El equipo de Keylor Navas vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Southampton logrando superarlos 4-3 con doblete de Taiwo Awoniyi y goles de Morgan Gibbs-White y Danilo dos Santos.

Tanto el Chelsea como el Nottingham Forest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria buscando un buen cierre de temporada; en la tabla general encontramos a los Blues en la onceava posición con 42 puntos, mientras que Tricky Trees marcha en el lugar 16 con 33 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Nottingham Forest.

Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2022-23

Last modified: mayo 12, 2023

Etiquetas: Canal Chelsea vs Nottingham Forest