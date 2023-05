Villarreal vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Continuamos con las emociones de la jornada 34 de LaLiga Española 2022-23 este 13 de de mayo, dónde el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria para mantenerse en los puestos europeos, pero tendrán que recibir a un Athletic que saldrá a liquidar la obra para meterse en la pelea por los puestos europeos en su visita al estadio de la Cerámica.

Hora y Canal Villarreal vs Athletic

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 7:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Athletic en VIVO

El Villarreal ha tenido una buena temporada manteniéndose en los puestos europeos que es su principal objetivo, pero no pueden aflojar en esta recta final. En 33 jornadas suman 16 victorias, 6 empates y 11 derrotas.

Los Submarino Amariilo vienen de un partido difícil empatando por la mínima diferencia en la pasada jornada ante el Valencia.

El Athletic también ha hecho las cosas bien estando a un paso de meterse a los puestos europeos. Ellos suman 13 victorias, 8 empates, 12 derrotas.

Los Leones vienen de una amarga derrota en la pasada jornada siendo superados en su propio estadio por la mínima diferencia ante el Real Betis.

Tanto el Villarreal como el Athletic saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria; en la tabla general encontramos a los Submarino Amarillo en la posición 5 con 54 unidades, mientras que Los Leones se encuentran en la posición 8 con 47 puntos en esta Liga Española. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Athletic .

Villarreal vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 LaLiga 2022-23

Last modified: mayo 12, 2023

Etiquetas: Athletic