Feyenoord vs Go Ahead Eagles EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Duelo con sabor a campeonato el que nos espera el domingo 14 de mayo en la Fecha 32 de la Eredivisie 2022-23, cuando el Feyenoord reciba al Go Ahead Eagles buscando hacerse con el título de una vez por todas.

Hora y Canal Feyenoord vs Go Ahead Eagles

Sede: Stadion Feyenoord, Róterdam, Países Bajos.

Hora: 3:45 pm de Países Bajos. 8:45 am México y Centroamérica. 9:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:45 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:45 am PT / 10:45 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en México y Centroamérica. Star+ en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Feyenoord vs Go Ahead Eagles EN VIVO

El conjunto del Feyenoord llega a este partido con todas las posibilidades de coronarse luego de seis años, pues con 76 unidades se ubica claramente en el liderato del torneo, ocho puntos por encima del PSV y a solo dos unidades de asegurar matemáticamente el campeonato.

Un triunfo del equipo de Santiago Giménez, le asegura el campeonato, además de que el delantero mexicano se metió de lleno a la pelea por el título de goleo de la Eredivisie, pues con 14 dianas se puso a dos del líder. Un campeonato de anotaciones en su primera temporada, sería la cereza del pastel para el «Bebote».

Por su parte, las Águilas neerlandesas están casi salvadas del descenso y solo una tragedia los condenaría a perder la categoría, pues con 37 unidades, se encuentran a nueve de distancia del Excelsior, precisamente con esa cantidad de puntos por jugar.

Aun así, el Go Ahead Eagles no querrá ser escalón de nadie y tratará de arruinarle la fiesta al conjunto local, algo que luce difícil pero no imposible de acuerdo a lo mostrado a lo largo de la temporada.

Tanto el Feyenoord como el Go Ahead Eagles saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria buscando un buen cierre, aunque el Popular es claro favorito al estar en casa y ser líder con 76 puntos, mientras que las Águilas son onceavas con 37 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Go Ahead Eagles.

Feyenoord vs Go Ahead Eagles EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 Eredivisie 2022-23

Last modified: mayo 13, 2023

Etiquetas: Eredivisie 2022-2023