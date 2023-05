Valladolid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 LaLiga Española 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de este domingo 14 de mayo en la jornada 34 de LaLiga 2022-2023 de España, cuando el Valladolid busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a Sevilla que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al José Zorrilla.

Hora y Canal Valladolid vs Sevilla

Sede: Estadio José Zorrilla, Valladolid, España

Hora: 7:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Valladolid vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Valladolid ha tenido una temporada irregular, pero se mantienen fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 33 fechas suman 10 victorias, 5 empates y han caído en 18 ocasiones.

El Pucela viene de un amargo descalabro en la jornada pasada siendo superados 2-1 en su visita al Rayo Vallecano.

Por su parte, el Sevilla ha tenido un torneo decepcionante, aunque ha venido mejorando en las últimas semanas y ahora sueña con meterse a competencias europeas. En la jornada pasada superaron 3-2 al Espanyol para colocarse con 12 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 13 juegos.

Los Nervionenses tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde visitaron a la Juventus en un duelo que parecía ganarían con gol de Youssef En-Nesyri, pero al 90+7 los igualaron a uno.

Tanto el Valladolid como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria para dar un gran paso en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos al Pucela en la posición 16 con 35 puntos, mientras que los Nervionenses son onceavos con 44 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valladolid vs Sevilla.

